Resultado del sorteo de la 'Bonoloto' de este lunes 16 de marzo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 16 de marzo, ha estado formada por los números 8, 12, 21, 32, 35, 48. El número complementario es el 49 y el reintegro, el 8. La recaudación ha ascendido a 1.400.000 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 1.400.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor Nº 36.345 de Granada, en el Nº 80.310 de Cullera (Valencia) y en la Administración de Loterías Nº 22 de Zaragoza.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 56 boletos acertantes, que recibirán 1.295,81 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 4.442 boletos acertantes, que recibirán 24,50 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 81.976 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.