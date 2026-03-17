Resultado del sorteo de la 'Bonoloto' de este martes 17 de marzo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 17 de marzo, ha estado formada por los números 4, 11, 13, 22, 39, 43. El número complementario es el 36 y el reintegro, el 9. La recaudación ha ascendido a 2.638.412 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor número 60.205 de Pollença (Illes Balears), situado en Miguel Costa y Llobera, 8.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 109 boletos acertantes, que recibirán 2.198 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 5.284 boletos acertantes, que recibirán 23 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 97.142 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.