Resultado del sorteo de 'La Primitiva' de este lunes 27 de abril

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este lunes, 27 de abril, ha estado formada por los números 48, 40, 6, 26, 31 y 21. El número complementario es el 30, el reintegro el 8 y el Joker, 9450975. La recaudación ha ascendido a 6.420.575,00 euros.
En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos más reintegro) ni de Primera Categoría (seis aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 11.400.000 euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor número 67.905 de San Isidro-Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife), situado en Carretera Granadilla-El Médano, km. 7,7 y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.