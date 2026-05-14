Resultado del sorteo de 'La Primitiva' de este martes 4 de mayo

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 14 de mayo, ha estado formada por los números 8, 21, 5, 20, 22 y 2. El número complementario es el 44, el reintegro el 3 y el Joker, 4947408. La recaudación ha ascendido a 11.239.293 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos + Reintegro), por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 21.500.000 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existen tres boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº7 de Logroño, situada en Gran Vía, 54-56; en la nº321 de Madrid, situada en Zaldívar, 6; y en la nº248 de Madrid, situada en Alcalá, 371.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen cuatro boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº1 de Leioa (Bizkaia), en la nº3 de Palamós (Girona), en la nº2 de Benavente (Zamora) y en la nº 2 de Ejea de los Caballeros (Zaragoza).