Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del domingo 10 de agosto

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 10 de agosto, ha estado formada por los números 15, 28, 02, 05, 43 y 25. El número complementario es el 4 y el reintegro, el 6. La recaudación ha ascendido a 1.971.315,50 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 1.300.000,00 euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías número 2 de Girona, situada en Ultònia, 14-Bajos 5.