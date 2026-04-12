Resultados del sorteo de la 'Bonoloto' del domingo 12 de abril

MADRID 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 12 de abril, ha estado formada por los números 22, 4, 33, 18, 17 y 12. El número complementario es el 15 y el reintegro, el 7. La recaudación ha ascendido a 2.062.837,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 1.400.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen seis boletos acertantes.