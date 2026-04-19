Resultados del sorteo de la 'Bonoloto' del domingo 19 de abril

Europa Press Sociedad
Publicado: domingo, 19 abril 2026 22:46
Seguir en

MADRID 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 19 de abril, ha estado formada por los números 47, 9, 44, 42, 45 y 13. El número complementario es el 6 y el reintegro, el 2. La recaudación ha ascendido a 2.471.884,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 4.700.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en el despacho receptor número 19.560 de Perales del Puerto (Cáceres), situado en Barrio Carretera, 3.

Contador

