Resultados del sorteo de la 'Bonoloto' del domingo 29 de marzo

MADRID 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 29 de marzo, ha estado formada por los números 14, 47, 15, 48, 36 y 3. El número complementario es el 26 y el reintegro, el 2. La recaudación ha ascendido a 1.943.921 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 900.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías número 26 de Santa Cruz de Tenerife, en la número 1 de San Lorenzo del Escorial (Madrid) y en el Despacho Receptor número 56.150 de Ourense.