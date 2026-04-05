Resultados del sorteo de la 'Bonoloto' del domingo 5 de abril

MADRID 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 5 de abril, ha estado formada por los números 28, 47, 5, 15, 22 y 36. El número complementario es el 19 y el reintegro, el 7. La recaudación ha ascendido a 2.111.920 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 2.100.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías número 22 de Salamanca, situada en C.C. Vialia Pª Estación s/n L-C 2 B, y en el Despacho Receptor número 30.320 de Ferrol (A Coruña), situado en Avenida de Castelao, 62.