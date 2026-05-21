Resultados del sorteo de la 'Bonoloto' del jueves 21 de mayo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 21 de mayo, ha estado formada por los números 14, 46, 3, 24, 28 y 37. El número complementario es el 16 y el reintegro, el 9. La recaudación ha ascendido a 2.188.636 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 600.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº3 de Marrazón (Murcia), situada en Larga, 4.