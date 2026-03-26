Resultados del sorteo de la 'Bonoloto' del jueves 26 de marzo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 26 de marzo, ha estado formada por los números 40, 46, 12, 2, 41, 31. El número complementario es el 49 y el reintegro, el 9. La recaudación ha ascendido a 2.556.986,00 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 1.500.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías número 6 de Motril (Granada), en la número 5 de Avilés (Asturias) y en el Despacho Receptor número 39.015 de Nerva (Huelva).