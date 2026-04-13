Resultados del sorteo de la 'Bonoloto' del jueves 9 de abril

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 13 de abril, ha estado formada por los números 12, 26, 18, 38, 9 y 16. El número complementario es el 39 y el reintegro, el 1. La recaudación ha ascendido a 2.519.595,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.800.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administracion de Loterías nº 1 de Puerto del Rosario (Las Palmas), situada en Hispanidad, 7.