Resultados del sorteo de la Bonoloto del jueves 7 de agosto

Europa Press Sociedad
Publicado: jueves, 7 agosto 2025 22:28
@ep_social

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 7 de agosto, ha estado formada por los números 1, 15, 26, 31, 32, 38. El número complementario es el 29 y el reintegro, el 5. La recaudación ha ascendido a 2.097.446 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías número 3 de Soria, situada en edificio avenida Mariano Vicén, 7.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías número 119 de Valencia, situada en Plza. Doctor Berenguer Ferrer, 12.

Descubre en europa press la sección de Loterías, donde podrás consultar los números premiados en todos los sorteos de la semana.

Contador