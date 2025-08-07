Resultados del sorteo de la Bonoloto del jueves 7 de agosto

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 7 de agosto, ha estado formada por los números 1, 15, 26, 31, 32, 38. El número complementario es el 29 y el reintegro, el 5. La recaudación ha ascendido a 2.097.446 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías número 3 de Soria, situada en edificio avenida Mariano Vicén, 7.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías número 119 de Valencia, situada en Plza. Doctor Berenguer Ferrer, 12.