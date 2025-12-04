Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del jueves 4 de diciembre

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 4 de diciembre, ha estado formada por los números 7, 11, 19, 30, 43, 48. El número complementario es el 31 y el reintegro, el 4. La recaudación ha ascendido a 2.618.632,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 2.000.000,00 de euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes, que recibirán 80.074 euros, y que han sido validados en la Administración de Loterías número 247 de Madrid situada en Emilio Ferrari, 64 y en el Despacho Receptor número 83.165 de Valencia, situado en Vicente Beltrán Grimal, 17.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 100 boletos acertantes, que recibirán 801 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 5.260 boletos acertantes, que recibirán 23 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 94.412 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.