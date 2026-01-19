Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del lunes 19 de enero

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 19 de enero, ha estado formada por los números 22, 42, 7, 49, 35 y 30. El número complementario es el 12 y el reintegro, el 2. La recaudación ha ascendido a 3.089.832,00 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 4.500.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen seis boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías número 2 de Barberà del Vallès (Barcelona), en la número 7 de Ciudad Real, en la número 1 de Barbadas (Ourense), en la número 4 de Carcaixent (Valencia), en el Despacho Receptor número 27.350 de Pedroche (Córdoba) y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.