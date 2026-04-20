Resultados del sorteo de la 'Bonoloto' del lunes 20 de abril

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 20 de abril, ha estado formada por los números 22, 44, 18, 6, 46 y 23. El número complementario es el 28 y el reintegro, el 2. La recaudación ha ascendido a 3.092.539,00 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 5.400.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías número 21 de Alicante situada en Cisne, 22; en la número 2 de Alboraya (Valencia), situada en C.C. Alcampo L-19-Autopista Barcelona, salida 2; y en el Despacho Receptor número 24.080 de Burriana (Castellón), situado en Avda. Mediterráneo, 17.