Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del lunes 26 de enero

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 26 de enero, ha estado formada por los números 8, 16, 18, 31, 33, 35. El número complementario es el 4 y el reintegro, el 4. La recaudación ha ascendido a 2.266.118,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.000.000,00 de euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más Complementario) existen cuatro boletos acertantes, que recibirán 35.594,27 euros, y que han sido validados en la Administración de Loterías número 32 de Granada, situada en Avda. Don Bosco, 28 y tres en la Administración de Loterías número 10 de Alicante, situada en Reyes Católicos, 34.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 79 boletos acertantes, que recibirán 901,12 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 4.020 boletos acertantes, que recibirán 26,56 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 76.967 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.