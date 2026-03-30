Resultados del sorteo de la 'Bonoloto' del lunes 30 de marzo

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 30 de marzo, ha estado formada por los números 47, 41, 28, 5, 33 y 43. El número complementario es el 18 y el reintegro, el 4. La recaudación ha ascendido a 2.291.360,00 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías número 16 de Castellón de la Plana (Castellón), situada en Carretera Nacional - 340 Km. 64,5 Local 64 C.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías número 8 de Alcobendas (Madrid), situada en Ruperto Chapi, 55 y en el Despacho Receptor número 21.015 de Cádiz, situado en Virgen de la Palma, 18.