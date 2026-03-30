Resultados del sorteo de la 'Bonoloto' del lunes 30 de marzo

Europa Press Sociedad
Publicado: lunes, 30 marzo 2026 22:04
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MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 30 de marzo, ha estado formada por los números 47, 41, 28, 5, 33 y 43. El número complementario es el 18 y el reintegro, el 4. La recaudación ha ascendido a 2.291.360,00 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías número 16 de Castellón de la Plana (Castellón), situada en Carretera Nacional - 340 Km. 64,5 Local 64 C.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías número 8 de Alcobendas (Madrid), situada en Ruperto Chapi, 55 y en el Despacho Receptor número 21.015 de Cádiz, situado en Virgen de la Palma, 18.

Descubre en europa press la sección de Loterías, donde podrás consultar los números premiados en todos los sorteos de la semana.

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