Resultados del sorteo de la Bonoloto del lunes 1 de septiembre

Europa Press Sociedad
Publicado: lunes, 1 septiembre 2025 23:13
@ep_social

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 1 de septiembre, ha estado formada por los números 2, 43, 6, 5, 26 y 9. El número complementario es el 4 y el reintegro, el 6. La recaudación ha ascendido a 2.034.532,00 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías número 401 de Madrid, situada en Boltaña, 30.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías número 16 de Getafe (Madrid), situada en Los Ángeles, 27.

Descubre en europa press la sección de Loterías, donde podrás consultar los números premiados en todos los sorteos de la semana.

