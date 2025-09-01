Resultados del sorteo de la Bonoloto del lunes 1 de septiembre

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 1 de septiembre, ha estado formada por los números 2, 43, 6, 5, 26 y 9. El número complementario es el 4 y el reintegro, el 6. La recaudación ha ascendido a 2.034.532,00 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías número 401 de Madrid, situada en Boltaña, 30.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías número 16 de Getafe (Madrid), situada en Los Ángeles, 27.