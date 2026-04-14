Resultados del sorteo de la 'Bonoloto' del martes 14 de abril

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 14 de abril, ha estado formada por los números 18, 43, 15, 32, 17 y 22. El número complementario es el 21 y el reintegro, el 6. La recaudación ha ascendido a 2.694.641,00 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 2.300.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías número 2 de Ca'n Picafort, Santa Margalida (Illes Balears), situada en Isabel Garau, 22.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 94 boletos acertantes, que recibirán 877 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 5.159 boletos acertantes, que recibirán 24 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 97.132 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.