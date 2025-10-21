Resultados del sorteo de la Bonoloto del martes 21 de octubre

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 21 de octubre, ha estado formada por los números 6, 12, 16, 17, 34, 37. El número complementario es el 4 y el reintegro, el 4. La recaudación ha ascendido a 2.078.304 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías número 3 de Algemesí (Valencia), situada en Marqués de Campo, 1.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen cuatro boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías número 17 de Alicante, situada en Olof Palme, 2 L-6 (entrada por Pintor Baeza); en la número 59 de Barcelona, situada en Marina, 255; en la número 44 de Sevilla, situada en el C. C. de Alcosa, L-5; y en la número 78 de Madrid, situada en avenida Donostiarra, 26 Quiosco.