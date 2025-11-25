Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del martes 25 de noviembre

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 25 de noviembre, ha estado formada por los números 5, 8, 13, 14, 21, 26. El número complementario es el 34 y el reintegro, el 9. La recaudación ha ascendido a 2.159.039,00 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 600.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes, que recibirán 40.232 euros, y que han sido validados en la Administración de Loterías número 13 de Cáceres, situada en C.C. Carrefour, L-2, Ctra. Valencia de Alcántara, s/n; en el Despacho Receptor número 81.890 de Manises (Valencia), situado en Valencia, 52; y en el número 96.320 de Madrid, situado en Cristo de la Victoria, 100.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 126 boletos acertantes, que recibirán 479 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 5.729 boletos acertantes, que recibirán 16 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 92.022 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.