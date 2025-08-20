Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del miércoles 20 de agosto

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 20 de agosto, ha estado formada por los números 19, 20, 22, 32, 33 y 44. El número complementario es el 6 y el reintegro, el 3. La recaudación ha ascendido a 2.934.106 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías número 7 de Getafe (Madrid), situada en el centro comercial Artesón, en la avenida Arcas del Agua, 6 - L10.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen cinco boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías número 3 de Archena (Murcia); en la número 26 de Valladolid; en la número 17 de Getafe (Madrid); en el Despacho Receptor número 90.235 de Fuentelapeña (Zamora); y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.