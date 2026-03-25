Resultados del sorteo de la 'Bonoloto' del miércoles 25 de marzo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 25 de marzo, ha estado formada por los números 26, 3, 6, 7, 10, 44. El número complementario es el 33 y el reintegro, el 0. La recaudación ha ascendido a 2.591.524 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 1.100.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías Nº1 de Herrera del Duque (Badajoz), situada en Avenida La Palmera, 11.