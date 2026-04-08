Resultados del sorteo de la 'Bonoloto' del miércoles 8 de abril

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 8 de abril, ha estado formada por los números 46, 49, 33, 23, 38 y 35. El número complementario es el 6 y el reintegro, el 6. La recaudación ha ascendido a 2.547.766,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 1.100.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías número 20 de Burgos, situada en C.C. Carrefour-El Mirador L33, y en el Despacho Receptor número 39.220 de Zalamea la Real (Huelva), situado en Ruiz Tatay, 8.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 51 boletos acertantes, que recibirán 1.591 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 4.400 boletos acertantes, que recibirán 28 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 83.790 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.