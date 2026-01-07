Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del miércoles 7 de enero

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 7 de enero, ha estado formada por los números 5, 15, 17, 20, 25, 36. El número complementario es el 45 y el reintegro, el 0. La recaudación ha ascendido a 2.663.740,00 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 700.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen cuatro boletos acertantes, que recibirán 39.041,95 euros, y que han sido validados en la Administración de Loterías número 57 de Malaga situada en Lope de Rueda, 41; en la número 32 de Vigo (Pontevedra), situada en Pintor Ramón Buch, 3; en la número 1 de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), situada en Paseo del Muro, 35 y en el Despacho Receptor número 37.250 de Granada, situado en Camino de Ronda, 30.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 101 boletos acertantes, que recibirán 773,11 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 6.474 boletos acertantes, que recibirán 18,09 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 104.461 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.