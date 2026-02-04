Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del miércoles 4 de febrero

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 4 de febrero, ha estado formada por los números 26, 24, 27, 41, 12, 33. El número complementario es el 44 y el reintegro, el 4. La recaudación ha ascendido a 2.417.533,50 euros.

De primera categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 700.000,00 euros.

De segunda categoría (cinco aciertos más complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías no 7 de Huesca, situada en Porches de Galicia, 3; en el Despacho Receptor no 3.675 de Alicante, situado en Avenida Deportista Kiko Sánchez, 13 L-3; y en el no 41.205 de Torredelcampo (Jaén), situado en Maestro Juan Parras, 40.