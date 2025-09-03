Resultados del sorteo de la Bonoloto del miércoles 3 de septiembre

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 3 de septiembre, ha estado formada por los números 1, 12, 15, 18, 23, 41. El número complementario es el 14 y el reintegro, el 8. La recaudación ha ascendido a 2.383.406 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 700.000,00 euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.