Resultados del sorteo de la Bonoloto del viernes 10 de octubre

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 10 de octubre, ha estado formada por los números 7, 8, 17, 24, 44, 47. El número complementario es el 42 y el reintegro, el 0. La recaudación ha ascendido a 2.964.997 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 2.500.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen cuatro boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías número 4 de Ávila, situada en Avenida Juan Pablo II, 1; en la número 1 de Culleredo (A Coruña), situada en Avenida de Coruña, 14 El Burgo, 2; en la número 2 de Tolosa (Guipúzcoa), situada en Avenida de Navarra, 14; y en la número 12 de Móstoles (Madrid), situada en Simón Hernández, 48.