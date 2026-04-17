Resultados del sorteo de la 'Bonoloto' del viernes 17 de abril

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 17 de abril, ha estado formada por los números 29, 46, 3, 24, 11 y 36. El número complementario es el 19 y el reintegro, el 9. La recaudación ha ascendido a 3.203.422 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 3.900.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 5 de Gijón (Asturias), situada en Palacio Valdés, 9 y en la nº 487 de Madrid situada en Tomás Borrás, 13.