Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del viernes 23 de enero

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 23 de enero, ha estado formada por los números 10, 11, 14, 17, 26, 44. El número complementario es el 35 y el reintegro, el 6. La recaudación ha ascendido a 4.011.437 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 7.000.000,00 de euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen cinco boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías número 5 de Esplugues de Llobregat (Barcelona), en la no 1 de Porzuna (Ciudad Real), en la número 42 de Málaga, en el Despacho Receptor número 28.310 de Córdoba y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 145 boletos acertantes, que recibirán 834 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 8.144 boletos acertantes, que recibirán 22 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 148.811 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.