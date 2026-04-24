Resultados del sorteo de la 'Bonoloto' del viernes 24 de abril

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 24 de abril, ha estado formada por los números 35, 5, 47, 17, 42 y 3. El número complementario es el 25 y el reintegro, el 7. La recaudación ha ascendido a 2.428.027 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor nº5.480 de El Ejido (Almería), situado en San Isidro, 131, y en el nº 27.165 de Doña Mencía (Córdoba), situado en Hospital, 2.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existe un boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 9 de Parla (Madrid), situada en Avda. de los Planetas, esq. C/ Venus.