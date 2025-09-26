Resultados del sorteo de la Bonoloto del viernes 26 de septiembre

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 26 de septiembre, ha estado formada por los números 1, 8, 13, 36, 40, 45. El número complementario es el 18 y el reintegro, el 5. La recaudación ha ascendido a 2.363.448 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías número 8 de Móstoles (Madrid), situada en Baleares, 29.
De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existe un boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor número 24.155 de Peñíscola (Castellón), situado en Playa, 22.