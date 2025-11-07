Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del viernes 7 de noviembre

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 7 de noviembre, ha estado formada por los números 12, 14, 20, 23, 41, 45. El número complementario es el 5 y el reintegro, el 2. La recaudación ha ascendido a 2.550.422 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.000.000,00 euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías número 3 de villanueva de La Serena (Badajoz), situada en San Francisco, 63, en el Despacho Receptor número 12.015 de Santa Margarida de Montbui (Barcelona), situado en Carretera de Valls, 45 y en el número 33.045 de Figueres (Girona), situado en el centro comercial "Nou Centre" Carretera de Roses, Km 29 L-6.