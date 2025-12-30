Resultados del sorteo de 'Euromillones' del martes 30 de diciembre

MADRID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este martes, 30 de diciembre, ha estado formada por los números 29, 44, 26, 11 y 34. Las estrellas son 10 y 1. La recaudación ha ascendido a 41.304.791,00 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría podría ganar 31 Millones de euros.

El boleto acertante de El Millón, con código WRB43156, ha sido validado en la Administración de Loterías número 24 de Oviedo (Asturias), situada centro comercial Las Salesas-Nueve de Mayo, 2.