Resultados del sorteo de 'Euromillones' del viernes 14 de noviembre

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este viernes, 14 de noviembre, ha estado formada por los números 09, 45, 26, 48 y 27. Las estrellas son 9 y 8. La recaudación ha ascendido a 67.597.219,80 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría podría ganar 135 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón, con código VNG89075, ha sido validado en el Despacho Receptor número 59.030 de Villada (Palencia), situado en Plaza Mayor, 6.