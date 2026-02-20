Resultados del sorteo de 'Euromillones' del viernes 20 de febrero

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este viernes, 20 de febrero, ha estado formada por los números 24, 33, 28, 35 y 13. Las estrellas son 5 y 9. La recaudación ha ascendido a 86.466.384,40 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría.

En España existen dos boletos acertantes de Segunda Categoría que han sido validados en la Administración de Loterías número 25 de Alicante, situada en Pintor Lorenzo Casanova, 5 y en la número 30 de Granada, situada en C.C. Carrefour "Armilla" - Crta. de Armilla.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría podría ganar 142 Millones de euros.

El boleto acertante de El Millón, con código XXT68606, ha sido validado en el Despacho Receptor número 8.235 de Higuera la Real (Badajoz), situado en Fuente, 50.