Resultados del sorteo de 'El Gordo de la Primitiva' del domingo 23 de noviembre

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de 'El Gordo de la Primitiva' celebrado este domingo, 23 de noviembre de 2025, ha estado formada por los números 10, 22, 31, 51, 52. El número clave (reintegro) ha sido el 7. La recaudación del sorteo ascendió a 3.541.911,00 euros.
De Primera Categoría (cinco aciertos + Clave) no existen boletos acertantes, por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el sorteo de El Gordo de la Primitiva del próximo domingo, un único acertante podría ganar 10.400.000,00 euros.
Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco + cero), el importe destinado a premios de dicha Categoría pasa a incrementar el destinado a la Categoría inmediata inferior (cuatro + uno).
De Tercera Categoría (cuatro aciertos + Clave) no existen boletos acertantes, por lo que el importe destinado a premios de dicha categoría pasa a incrementar el destinado a la categoría inmediata inferior.
De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que el importe destinado a premios de dicha categoría pasa a incrementar el destinado a la categoría inmediata inferior.
De Quinta Categoría (tres aciertos + Clave) no existen boletos acertantes, por lo que el importe destinado a premios de dicha categoría pasa a incrementar el destinado a la categoría inmediata inferior.
De Sexta Categoría (tres aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que el importe destinado a premios de dicha categoría pasa a incrementar el destinado a la categoría inmediata inferior.
De Séptima Categoría (dos aciertos + Clave) no existen boletos acertantes, por lo que el importe destinado a premios de dicha categoría pasa a incrementar el destinado a la categoría inmediata inferior.
De Octava Categoría (dos aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que el importe destinado a premios de dicha categoría pasa a incrementar el destinado a la categoría inmediata inferior.