Resultados del sorteo de 'El Gordo de la Primitiva' del domingo 30 de noviembre

MADRID 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'El Gordo de la Primitiva' celebrado este domingo, 30 de noviembre de 2025, ha estado formada por los números 27, 54, 41, 53, 48. El número clave (reintegro) ha sido el 3. La recaudación del sorteo ascendió a 3.789.639,00 euros.

De Primera Categoría (cinco + uno) no existen boletos acertantes, por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el sorteo de El Gordo de la Primitiva del próximo domingo, un único acertante podría ganar 11.100.000,00 euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco + cero), el importe destinado a premios de dicha Categoría pasa a incrementar el destinado a la Categoría inmediata inferior (cuatro + uno).