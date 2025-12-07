Resultados del sorteo de 'El Gordo de la Primitiva' del domingo 7 de diciembre

MADRID 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'El Gordo de la Primitiva' celebrado este domingo, 7 de diciembre de 2025, ha estado formada por los números 32, 6, 2, 42, 18. El número clave (reintegro) ha sido el 3. La recaudación del sorteo ascendió a 3.785.731,50 euros.

De Primera Categoría (cinco + uno) no existen boletos acertantes, por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el sorteo de del próximo domingo, un único acertante podría ganar 11.700.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco + cero) existe un boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor número 68.100 de Santa Cruz de Tenerife, situado en Avda. Islas Canarias, 172.