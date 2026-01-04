Resultados del sorteo de 'El Gordo de la Primitiva' del domingo 4 de enero

MADRID 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'El Gordo de la Primitiva' celebrado este domingo, 4 de enero de 2026, ha estado formada por los números 7, 8, 22, 32, 45. El número clave (reintegro) ha sido el 4. La recaudación del sorteo ascendió a 3.890.797,50 euros.

De Primera Categoría (cinco aciertos + Clave) no existen boletos acertantes, por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el sorteo de El Gordo de la Primitiva del próximo domingo, un único acertante podría ganar 14.400.000,00 de euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + cero) existe un boleto acertante que recibirá 150.266,63 euros, y que ha sido validado en la Administración de Loterías número 92 de Madrid, situada en Ayala, 11.

De Tercera Categoría (cuatro aciertos + Clave) existen 17 boletos acertantes, que recibirán 1.607,13 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos + cero) existen 177 boletos acertantes, que recibirán 180,08 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos + Clave) existen 981 boletos acertantes, que recibirán 37,13 euros.

De Sexta Categoría (tres aciertos + cero) existen 9.253 boletos acertantes, que recibirán 12,79 euros.

De Séptima Categoría (dos aciertos + Clave) existen 16.423 boletos acertantes, que recibirán 5,55 euros.

De Octava Categoría (2 aciertos + cero) existen 146.510 boletos acertantes, que recibirán 3 euros.