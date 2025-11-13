Resultados del sorteo de La Primitiva del jueves 13 de noviembre

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 13 de noviembre, ha estado formada por los números 2, 6, 7, 25, 41, 49. El número complementario es el 48, el reintegro el 7 y el Joker, 3982194. La recaudación ha ascendido a 10.948.159,00 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos + Reintegro), por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 37.000.000,00 de euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor Número 5.675 de Cantoria (Almería), situado en Romero, 30.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen seis boletos acertantes.