Resultados del sorteo de 'La Primitiva' del jueves 4 de diciembre

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 4 de diciembre, ha estado formada por los números 8, 47, 12, 2, 1, 40. El número complementario es el 23, el reintegro el 0 y el Joker, 9279477. La recaudación ha ascendido a 11.457.550,00 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (seis aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 54.000.000,00 de euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen seis boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías número 1 de Moraleja (Cáceres); en la número 10 de Huelva; en la número 4 de Vitoria-Gasteiz (Álava); en el Despacho Receptor número 53.725 de Cehegín (Murcia); en el número 61.190 de El Arenal (Illes Balears) y en el número 62.350 de Cordovilla (Navarra).