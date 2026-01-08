Resultados del sorteo de 'La Primitiva' del jueves 8 de enero

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 8 de enero, ha estado formada por los números 4, 34, 9, 14, 25 y 27. El número complementario es el 45, el reintegro el 0 y el Joker, 3300922. La recaudación ha ascendido a 14.139.252,00 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos + Reintegro), por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 76.500.000,00 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías número 25 de Palma de Mallorca (Illes Balears), situada en Alcalde J. Massanet, 4 y en el Despacho Receptor número 14.460 de Calella (Barcelona), situado en Amadeu. 1-7.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen once boletos acertantes.