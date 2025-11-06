Resultados del sorteo de La Primitiva del jueves 6 de noviembre

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 6 de noviembre, ha estado formada por los números 45, 16, 37, 46, 11 y 18. El número complementario es el 22, el reintegro el 9 y el Joker, 4663530. La recaudación ha ascendido a euros 11.165.122,00.
En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial ni de Primera Categoría, por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 33.000.000,00 euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existe un boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor número 12.155 de Martorell (Barcelona), situado en Pasaje Josep Ros, 2.