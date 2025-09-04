Resultados del sorteo de La Primitiva del jueves 4 de septiembre

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 4 de septiembre, ha estado formada por los números 17, 09, 41, 08, 28 y 46. El número complementario es el 44, el reintegro el 8 y el Joker, 9652423. La recaudación ha ascendido a 10.515.135,00 euros.
En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial ni de Primera Categoría, por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 7.500.000,00 euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías número 30 de Oviedo (Asturias), situada en San Bernabé, 13 y en el Despacho Receptor número 67.275 de San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), situado en Sabino Berthelot, 4.