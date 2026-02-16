Resultados del sorteo de 'La Primitiva' del lunes 16 de febrero

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este lunes, 16 de febrero, ha estado formada por los números 3, 24, 25, 28, 44, 47. El número complementario es el 32, el reintegro el 9 y el Joker, 7203837. La recaudación ha ascendido a 9.284.053 euros.
En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos más reintegro) ni de Primera Categoría (seis aciertos). Por tanto, el fondo destinado a ambas categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 107.000.000 de euros, siendo este el mayor bote de la historia de La Primitiva.
De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen cuatro boletos acertantes, que han sido validados en la administración de loterías número 2 de Arévalo (Ávila), en la número 55 de Bilbao, en la número 35 de Málaga y en el despacho receptor número 28.165 de Córdoba.