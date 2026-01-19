Resultados del sorteo de 'La Primitiva' del lunes 19 de enero

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este lunes, 19 de enero, ha estado formada por los números 15, 39, 27, 16, 37 y 23. El número complementario es el 13, el reintegro el 2 y el Joker, 0684105. La recaudación ha ascendido a 8.104.550,00 euros.
En el sorteo de 'La Primitiva' de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos más reintegro), ni de Primera Categoría (seis aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 84.000.000,00 de euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos más Complementario) existen cuatro boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías número 3 de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), situada en Jerez, 23; en la número 22 de Salamanca, situada en C.C. Vialia, Paseo de la Estación, s/n; en la número 1 de Alginet (Valencia), situada en Arzobispo Sanchís, 47; y en el Despacho Receptor número 66.015 de Hernani (Gipuzkoa), situado en Latsunbe Auzoa, 7.