Resultados del sorteo de 'La Primitiva' del lunes 22 de diciembre

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este lunes, 22 de diciembre, ha estado formada por los números 29, 17, 10, 46, 2 y 23. El número complementario es el 1, el reintegro el 3 y el Joker, 1077817. La recaudación ha ascendido a 7.133.880,00 euros.
En el sorteo de 'La Primitiva' de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (seis aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de 'La Primitiva', donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 66.500.000,00 euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías número 41 de Bilbao (Bizkaia), situada en Ledesma, 16 y en el Despacho Receptor número 83.190 de Valencia, situado en Poeta Josep Cervera i Grifol, 12 Local E.