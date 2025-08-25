Resultados del sorteo de la Primitiva del lunes 25 de agosto

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este lunes, 25 de agosto, ha estado formada por los números 16, 06, 07, 39, 26 y 49. El número complementario es el 17, el reintegro el 9 y el Joker, 7780963. La recaudación ha ascendido a euros 6.854.797,00 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos más reintegro), por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 62.500.000,00 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor número 19.090 de Cáceres, situado en Pierre de Coubertin, 12 - L-3.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen siete boletos acertantes.